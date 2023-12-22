К 2026 году Ильинская слобода может стать общественным пространством

Благоустройство этой территории стартовало в 2018 году.

Ильинская слобода, находящаяся в восточной части Красногвардейского района Петербурга, может стать единым общественным пространством к 2026 году. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 20 марта.

Благоустройство этой территории стартовало в 2018 году. С того момента здесь сделали Большой и Малый Ильинские сады, сад "Времена года" с набережной. В 2024 году развитие зеленой зоны намерены продолжить: расширят сад "Времена года" и сделают набережную Охты на улице Химиков.

До 30 апреля на сайте программы "Формирование комфортной городской среды" идет Всероссийское онлайн-голосование за появление новых точек притяжения в 2025 году. Одним из проектов является продолжение набережной реки Лубья. Кроме того, можно выбрать сквер на улице Маршала Тухачевского. Проект, который наберет большее количество голосов, обустроят в рамках этой программы.

Ранее на Piter.TV: стала известна стоимость реставрации колокольни Спаса на Крови.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга