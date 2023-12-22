Петербуржцам показали, как может выглядеть новый сквер на улице Маршала Тухачевского

Сегодня до 20:00 жители района смогут на любом избирательном участке проголосовать за появление новой точки притяжения.

У школы №180 на улице Маршала Тухачевского в Петербурге планируют обустроить пространство для взрослых и детей с качелями, детской площадкой и освещением. В пресс-службе Красногвардейского района 17 марта показали проект сквера.

Сегодня до 20:00 жители района смогут на любом избирательном участке проголосовать за появление новой точки притяжения. На выбор представлено и продолжение набережной реки Лубья. Объект, который наберет наибольшее количество голосов, благоустроят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы рассказывали о том, что проект церкви Бориса и Глеба одобрили в Петербурге.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района