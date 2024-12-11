В Петербурге в 2025 году благоустроят 42 общественных пространства

Большая часть объектов будет обновлена по региональной программе.

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируется благоустроить 42 общественных пространства. Как сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству, 12 объектов будут обновлены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", а 30 — в рамках регионального проекта "Комфортная городская среда Санкт-Петербурга".

Одним из самых значимых проектов станет третья очередь Линейного парка в Василеостровском районе. Этот парк, по словам представителя комитета Сергея Касаткина, станет частью зелёного каркаса города.

Среди других объектов, подлежащих благоустройству: Покровский сквер на площади Тургенева, Бестужевский сад, сад на Пискарёвском проспекте, сквер Гаджибекова и сквер на берегу Нижнего Суздальского озера, скверы в Колпинском районе, а также ряд скверов в Центральном районе.

В 2025 году в Невском районе начнутся работы по благоустройству бульвара на Рыбацком проспекте, а в Курортном районе продолжится благоустройство пляжей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2024 году в Петербурге благоустроили 249 дворов.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга