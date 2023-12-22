Стала известна стоимость реставрации колокольни Спаса на Крови

На реставрацию колокольни Спаса на Крови уйдет более 265 млн рублей. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок 20 марта.
Заказчиком работ выступает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей "Исаакиевский собор". Поучаствовать в конкурсе можно до 5 апреля, а реставрацию следует начать до 31 декабря. Работы на объекте должны будут продлиться до 14 декабря 2026 года.
Согласно проекту, предусмотрены усиление стен лестничных шахт колокольни, инъектирование трещин в лестничных шахтах, ярусе восьмерика, уровне барабана и другие виды работ.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на данный момент ведется реставрация 23 храмов.
Фото: Piter.TV
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