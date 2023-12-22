Реставрация более 20 храмов ведется Петербурге

Кроме того, отмечается, что завершилась реставрация Троице-Измайловского собора.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий рассказал "Петербургскому дневнику", что за последние 10 лет прошла реставрация многих исторических храмов. На данный момент ремонтируют 23 храма.

В частности, в 2015 году провели первую за 225 лет реставрацию Князь-Владимирского собора. Работы проводились за счет городского бюджета, поскольку собор является памятником федерального значения. На данный момент в нем реставрируются интерьеры.

Кроме того, отмечается, что завершилась реставрация Троице-Измайловского собора. В Воскресенском Новодевичьем монастыре восстановили главный собор в честь Воскресения Христова и колокольню, внутреннее его убранство создали заново. Это более 6 тыс. "квадратов" и 7 лет работы.

Колокольня с надвратным храмом в честь Положения Пояса Пресвятой Богородицы теперь снова одна из архитектурных доминант Московского проспекта. Ее воссоздание согласно историческим документам и чертежам продолжалось около пяти лет. Казанский храм обители также недавно реставрировался. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Он добавил, что на Октябрьской набережной полностью восстановлена бывшая киновия Александро-Невской лавры. Продолжается реставрация храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость (с грошиками)" на проспекте Обуховской Обороны. Сейчас работы в нем на завершающем этапе.

Ранее мы рассказывали о том, что в храме Смоленской иконы Божией Матери прошла служба в день памяти святой Ксении.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)