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К 1 сентября закончат реконструкцию Александро-Невской Лавры
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К 1 сентября закончат реконструкцию Александро-Невской Лавры

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Завершился ремонт фасада Свято-Троицкого собора, Благовещенской церкви, Просфорного и Свято-Духовского корпусов.

Подходит к концу реконструкция объектов Александро-Невской Лавры. Работы обещают сдать к первому дню осени. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

На сегодняшний день завершился ремонт фасада Свято-Троицкого собора, Благовещенской церкви, Просфорного и Свято-Духовского корпусов. Продолжаются работы по благоустройству парковой зоны. Уже установили урны, покрасили скамейки и ограды, поставили новые урны.

Ранее на Piter.tv сообщили, что появилась программа фестиваля "День Д".

Фото: ВКонтакте / Александро-Невская Лавра

Теги: александро-невская лавра, святые, храмы петербурга, церковь
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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