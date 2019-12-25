К 1 сентября закончат реконструкцию Александро-Невской Лавры

Завершился ремонт фасада Свято-Троицкого собора, Благовещенской церкви, Просфорного и Свято-Духовского корпусов.

Подходит к концу реконструкция объектов Александро-Невской Лавры. Работы обещают сдать к первому дню осени. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день завершился ремонт фасада Свято-Троицкого собора, Благовещенской церкви, Просфорного и Свято-Духовского корпусов. Продолжаются работы по благоустройству парковой зоны. Уже установили урны, покрасили скамейки и ограды, поставили новые урны.

Ранее на Piter.tv сообщили, что появилась программа фестиваля "День Д".

Фото: ВКонтакте / Александро-Невская Лавра