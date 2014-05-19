Храмы Петербурга почтут память погибших в катастрофе над Синайским полуостровом

Катастрофа рейса A321 над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в петербургских храмах почтут память погибших в катастрофе над Синайским полуостровом. Об этом сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".

Соответствующая акция пройдет в полдень у Казанского собора. В память о погибших в Петербурге прозвучат 224 удара колокола. Именно столько погибло человек в крушении самолета.

Катастрофа рейса A321 над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года.

Ранее мы сообщали о том, что в память петербургских медиков, погибших от коронавируса, высадят аллею.

Фото:Piter.TV