К 2024 году завершится первый этап строительства ШСД

По словам Беглова, максимальную долю транспорта в структуре расходов в следующем году — 23,1%.

Стало известно, что первый этап строительства ШСД завершится в 2024 году. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках чтения бюджета города на 2023-2025 годы.

По словам Беглова, максимальную долю транспорта в структуре расходов в следующем году — 23,1%. С учётом дополнительного финансирования, выделенного в рамках корректировки бюджета 2022 года, удастся завершить целый ряд крупных проектов.

Напомним, что губернатор предложил снизить расходы на постройку метро в Петербурге в 2022 на 17 миллиардов. Больше всего снимут со строительства коричневого участка "Юго-Западная" – "Путиловская" (13,1 млрд). Ещё 2,1 млрд рублей снимут со строительства станции "Горный институт". Ввод обоих объектов запланирован на 2024 год.

Ранее почти на 6 млрд рублей Минфин сократил объём трансфертов в Петербург. В абсолютном выражении Петербург получил на 5,7 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

Фото: Piter.tv

