Почти на 6 млрд рублей Минфин сократил объём трансфертов в Петербург

В абсолютном выражении Петербург получил на 5,7 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.

Министерство финансов России сократило объем дотаций и субсидий для регионов за период с января по сентябрь этого года. Так, 18 регионов получили меньшие суммы по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики рейтингового агентства АКРА, пишет РБК.

В абсолютном выражении Петербург получил на 5,7 млрд рублей меньше, чем в прошлом году. В большей степени изменения затронули статью "иные межбюджетные трансферты". В отчете пишут, что Петербург не сильно зависят от трансфертов.

Больше всего дотации и субсидии сократили Калининградской области. Сократились трансферты на возмещение расходов по транспортировке транзитных грузов. Для данного региона эти поступления довольно существенны, отметил руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

В целом же по субъектам РФ, благодаря наращиванию целевых субсидий, трансферты выросли на 12% (на 300 млрд рублей), подсчитали аналитики агентства АКРА. По прогнозам Минфина, по итогам года доходы региона достигнут 19 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей больше, чем в прошлом году.

Ранее Беглов заявил, что Петербург потеряет 450 млрд рублей из-за отказа от КГН. Эту сумму городской бюджет может потерять за три года.

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