Беглов заявил, что Петербург потеряет 450 млрд рублей из-за отказа от КГН

Эту сумму городской бюджет может потерять за три года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что потери бюджета города из-за нового способа распределения налога на прибыль организаций. Об этом 4 октября он рассказал на заседании петербургского правительства.

По словам Беглова, бюджет может потерять 450 млрд рублей за три года. "Мы не можем себе это позволить", — добавил градоначальник.

Ранее Минфин предложил с января 2023 года ввести новый порядок распределения между субъектами РФ налога на прибыль организаций, которые были участниками консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). По мнению ведомства, необходимо зачислять часть налогов на прибыль от экс-членов КГН сразу в региональный бюджет, а другую часть - консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между субъектами РФ по нормативам, которые утверждены в законе о федеральном бюджете.

Беглов считает, что это предложение нужно скорректировать, потому что доходы бюджета города могут снизиться. Он добавил, что новый порядок хотят установить на "фоне необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени, роста обязательств, возникающих в результате федеральных решений, недостаточного финансирования ряда существующих федеральных полномочий, которое зачастую приходится компенсировать за счет городской казны".

Фото: Piter.tv