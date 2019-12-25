Беглов рассказал о предложениях Петербурга на слушаниях по бюджету в Совфеде

Беглов считает, что предложение Минфина нужно скорректировать, потому что доходы бюджета города могут снизиться.

В Совете Федерации на слушаниях о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом в понедельник, 3 октября, пишет пресс-служба Смольного.

Ранее Минфин предложил с января 2023 года ввести новый порядок распределения между субъектами РФ налога на прибыль организаций, которые были участниками консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). По мнению ведомства, необходимо зачислять часть налогов на прибыль от экс-членов КГН сразу в региональный бюджет, а другую часть - консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между субъектами РФ по нормативам, которые утверждены в законе о федеральном бюджете.

Беглов считает, что это предложение нужно скорректировать, потому что доходы бюджета города могут снизиться. Он добавил, что новый порядок хотят установить на "фоне необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени, роста обязательств, возникающих в результате федеральных решений, недостаточного финансирования ряда существующих федеральных полномочий, которое зачастую приходится компенсировать за счет городской казны".

Петербург направил в верхнюю палату Федерального собрания свои предложения по обозначенному вопросу и просит изучить их в ближайшее время.

Ранее доходы Петербурга вырастут до триллиона рублей уже в 2022 году. С учетом корректировки доходы Петербурга уже в 2022 году составят 1 трлн 074 млрд 700 млн рублей. Такую цель ставили на 2024 год. Расходы — 1 трлн 045 млрд 200 млн рублей. Профицит бюджета (29,5 млрд) направят на сокращение госдолга.

Фото: Piter.tv

