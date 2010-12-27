КРТИ прокомментировал информацию об "открытии" Фрунзенского радиуса

В пятницу, 27 сентября, в приложении Яндекс.карты назвали точные даты открытия "Фрунзенского радиуса". В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры прокомментировали Piter.TV эту информацию.
В приложении сказано, что станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" откроют 31 октября.
У нас нет точных дат открытия "Фрунзенского радиуса", мы не знаем. почему Яндекс указал дату
заявили в КРТИ
В "Метрострое" же заявили, что станции готовы на 100%. Однако, у строительной компании снова возникли проблемы с документацией.
Ранее мы сообщали о том, что петербургское УФАС отменило итоги конкурса на проектирование коричневой ветки метро.
Фото:яндекс.карты
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