В Пхеньяне будет установлен памятник для павших бойцов.

Северная Корея официально подтвердила отправку войск на российскую территорию согласно договору о стратегическом партнерстве. Соответствующее заявление сделали представители Центральной военной комиссии страны (ЦВК) в газете "Нодон Синмун". В сообщение для СМИ упоминается, что председатель КНДР Ким Чен Ын исходил из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки. Он пришел к выводу, что ситуация подпадает под действие четвертой статьи Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. Далее он направил бойцов для участия в сражениях, уведомив об этом Москву. Пресса добавила, что политический лидер КНДР Ким Чен Ын расценил отправку войск "как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами" ради обеспечения развития контактов и защиты национальной чести. Дополнительно Ким Чен Ын пообещал общественности возвести в Пхеньяне монумент боевой славы для того, чтобы почтить память павших военнослужащих.

Военные действия наших войск на территории РФ полностью соответствуют Уставу ООН, международному праву и положениям Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией и являются образцовым примером его верного исполнения. сообщение ЦВК

Ранее, в субботу начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины. Как подчеркнул глава государства, такое развитие ситуации приближает конец для киевского режима и формирует условия для успешных действий армии на оставшихся важнейших участках на линии фронта.

КНДР приостановила зарубежный туризм из-за негативных публикаций в соцсетях.

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