КНДР подорвала две межкорейские дороги

Северная Корея подорвала определенные участки двух межкорейских дорог со своей стороны государственной границы. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из новостного агентства "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военнослужащих. Ранее стало известно о том, что Генеральный штаб армии КНДР заявил, что Пхеньян с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "основным врагом" в Сеуле. Также страна займется фортификацией оборонительных сооруженийю
Северная Корея сегодня около полудня подорвала участки соединяющих Южную и Северную Корею восточной и западной автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии (MDL).
сообщение от Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи
Постпред КНДР заявил, что агрессия США вынудила страну разработать ядерное оружие.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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