КХЛ вынесла предупреждение тренеру СКА Роману Ротенбергу

Болельщики хозяев по ходу игры скандировали "СКА - позор российского хоккея".

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) порекомендовала руководителям СКА принять меры и обратить особое внимание на "последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации лиги"

Как отмечается в пресс-службе лиги, "высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности".

Ранее Piter.TV сообщал, что защитник СКА Андрей Педан назвал пиво худшим напитком.

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА