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КХЛ вынесла предупреждение тренеру СКА Роману Ротенбергу
Сегодня, 14:31
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КХЛ вынесла предупреждение тренеру СКА Роману Ротенбергу

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Болельщики хозяев по ходу игры скандировали "СКА - позор российского хоккея".

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) порекомендовала руководителям СКА принять меры и обратить особое внимание на "последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации лиги"

Как отмечается в пресс-службе лиги, "высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности".

Ранее Piter.TV сообщал, что защитник СКА Андрей Педан назвал пиво худшим напитком.

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА

Теги: кхл, роман ротенберг, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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