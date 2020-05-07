КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина

По словам президента лиги, руководство приняло взвешенное и единственно верное решение.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) на официальном сайте сообщила об итоговом решении руководства турнира касательно распределения мест в регулярном чемпионате и определения обладателя Кубка Гагарина.

Анализ ситуации показал, что объективных критериев для определения призеров сезона в связи с его досрочным завершением не существует. В связи с этим руководство КХЛ утвердило итоговую таблицу сезона 2019/20, исходя из следующих критериев.

Среди команд, вышедших во вторую стадию плей-офф Кубка Гагарина, места с 1-го по 8-е не распределяются. Им будет технически присвоено единое место 1-8. Места с 9-го по 24-е распределили согласно спортивному принципу.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в сложившейся ситуации руководство приняло взвешенное и единственно верное решение при распределении мест. По его словам, "все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина".

Напомним, 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября.

Видео: YouTube / КХЛ