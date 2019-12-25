КХЛ назвала самый популярный клуб виртуального плей-офф Кубка Гагарина

Первое место у "Сибири", петербургский СКА стал худшим клубом.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) опубликовала в социальных сетях рейтинг популярности участников виртуального плей-офф Кубка Гагарина.

Лидером стала "Сибирь" из Новосибирска. За нее болельщики отдали в общей сумме 234 092 голоса. Менее популярным клубом быз назван петербургский СКА - 108 163 голоса.

По итогам первого раунда виртуального плей-офф сформировались следующие пары: "Йокерит" - "Динамо Москва" (Западная конференция) и "Сибирь" - "Салават Юлаев" (Восточная конференция).

Напомним, 26 марта в связи с отменой нынешнего сезона КХЛ из-за угрозы распространения коронавируса пресс-служба турнира предложила провести виртуальный плей-офф Кубка Гагарина. Более подробно о его формате вы можете прочитать здесь.

Фото: khl.ru