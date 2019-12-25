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КГИОП одобрил проект гостиницы в здании бывших железнодорожных касс
Сегодня, 12:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

КГИОП одобрил проект гостиницы в здании бывших железнодорожных касс

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По проекту, предполагается создать окна в плоскости крыши лицевого корпуса, воссоздать исторические оконные витрины, создать мансардную надстройку.

КГИОП одобрил размещение гостиницы в здании бывших железнодорожных касс на канале Грибоедова.

По проекту, предполагается создать окна в плоскости крыши лицевого корпуса, воссоздать исторические оконные витрины, создать мансардную надстройку.

Пятиэтажное здание напротив Казанского ранее принадлежало АО "Федеральная пассажирская компания", дочерней структуре ОАО "РЖД". АО "СЗ "Отель Введенский"" выкупил помещение в декабре 2020 года за 1,1 миллиарда рублей.

Здание не имеет охранного статуса, однако входит в границы объединенных зон охраны объектов культурного наследия.

Бывший дом Бутурлиной, расположенный на улице Чайковского, 10 лит. А, вошел в список реставрации фасадов 255 домов по всему Петербургу, на которую в Смольном выделили 10 лет. Само здание является объектом культурного наследия регионального значения. .

Фото: wikimedia.org (GAlexandrova)

Теги: гостиница, кгиоп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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