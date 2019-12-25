Общественное обсуждение строительства трех улиц в Петербурге проведут в режиме онлайн

Она будут располагаться на северо-западе города.

С 19 октября 2020 по 15 января 2021 комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга будет проводить общественные обсуждения проектов планировки городских территорий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уже сегодня в режиме онлайн будет рассмотрена документация на размещение трех улиц на севере Петербурга. Речь идет о магистральных улицах "Плесецкая ул. от пр.Авиаконструкторов до Планерной ул." протяженностью 0,42 км, "пр.Авиаконструкторов от Верхне-Каменской ул. до Плесецкой ул." длиной в 0,677 км и "Планерная ул. от Глухарской ул. до реки Каменка" протяженностью более 1,5 км.

Отмечается, что около указанных участков идет активная жилая застройка вместе с объектами социальной инфраструктуры. Для полноценного развития там необходимы дороги.

Узнать информацию о слушаниях, экспозиции и консультировании по проектам можно на сайте Комитета.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино.

Фото: Piter.TV