KFDM: в Техасе на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero Energy, расположенном на территории города Порт-Артур в американском штате Техас. Соответствующей информацией с местными жителями поделился телеканал KFDM. В настоящее время вероятной причиной взрыва называются неполадки в работе нагревателя. По социальным сетям распространился ролик с места инцидента. В кадре замечен густой дым, который поднимается над производственным объектом. В текущий момент сведений о пострадавших нет. Проживающим на западе населенного пункта людям экстренные службы и власти рекомендовали укрыться и не покидать мест своего нахождения. В районах, прилегающих к заводу, наблюдался устойчивый запах сероводорода.

Напомним, что НПЗ Valero Energy в Порт-Артуре в ежедневном режиме перерабатывает около 435 тысяч баррелей нефти в бензин, дизельное и авиационное топливо.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти