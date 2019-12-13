KFC представила игровую консоль KFConsole в форме баскета

Ее стоимость и точная дата релиза пока неизвестны.

Сеть ресторанов KFC представила собственную игровую консоль KFConsole в форме баскета.

В основу устройства лег мини-компьютер Intel NUC 9 Extreme Compute Element. Оно получило видео карту GeForce RTX, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутренней памяти.

KFConsole поддерживает игры с 4K-форматом и подключение технологии VR. Благодаря встроенной жаровне на ней также можно подогревать разные блюда.

Стоимость KFConsole и точная дата релиза пока неизвестны

Ранее стало известно, что в Польше готовится иск против разработчиков игры Cyberpunk 2077.

Видео: YouTube / KFC Gaming