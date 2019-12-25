Фонд "Сколково" и Fplus начали проект по разработке российской игровой консоли

Ее разработка будет проводиться на базе проектного офиса "Сколково" по видеоигровой индустрии.

Фонд "Сколково" и производитель электроники Fplus начали проект по разработке российской игровой консоли. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Сколково".

Соглашение о производстве консоли подписали на полях конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Ее разработка будет проводиться на базе проектного офиса "Сколково" по видеоигровой индустрии. Вместе с Fplus стороны будут проводить совместные исследования в области высокотехнологичной электроники, организовывать отраслевые мероприятия.

Ранее мы сообщали, что в Москве откроют первый в России кластер видеоигр и анимации.

Фото: pxhere.com