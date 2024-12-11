Расследование растраты 2,3 млн рублей, выданных под залог игровой консоли, завершила полиция Красноярска

Мужчина уговорил знакомую несколько раз перезаложить уже заложенную технику.

Расследование растраты в размере 2,3 миллионов рублей, выданных под залог игровой консоли, завершили российские правоохранительные органы по Красноярскому краю. В социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления МВД уточнили, что в 2023 году местный житель заложил свою технику в комиссионный магазин, расположенный на улице Академика Павлова. Позже мужчина уговорил свою знакомую, работавшую там, выдавать ему повторные займы под залог не выкупленного им устройства. Он пообещал отыграться на ставках, а затем вернуть все денежные средства и выкупить консоль. За несколько месяцев мужчина 18 раз возвращался в магазин а наличными. В результате ему выдавали суммы в размере от 40 до 200 тысяч рублей. В общей сложности девушка передала ему 2,3 млн рублей, каждый раз оформляя финансовые операции по перезалогу игровой консоли. При этом должник так и не смог вернуть деньги.

Недостачу выявили во время инвентаризации. Работница магазина обвиняется в растрате вверенных средств, а её знакомый — в подстрекательстве к преступлению. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 4 статьи 160, части 4 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ. В материалами в ближайшее время ознакомится судебная инстанция. Фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа