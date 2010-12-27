Осорио признался, что хотел бы остаться в "Зените"

Вчера, 30 октября, "Зенит" разгромил томский футбольный клуб со счетом 4:0 в 1/8 финала Олимп-Кубка России. Защитник петербуржцев, Йордан Осорио, поделился впечатлениями от игры. Беседу с игроком опубликовала пресс-служба футбольного клуба.
Осорио рассказал, что петербуржцы готовились к встрече с "Томью", они знали, что соперник попробует показать свою игру. В грядущей игре с "Ахматом" венесуэльский футболист встретится с соотечественником, который играет за грозненский клуб.
"Это будет приятная встреча. Не так часто приходится играть против соотечественников. С радостью увижусь с ним на поле и обыграю его",
– сказал Осорио
Также футболист признался, что ему комфортно в Петербурге и он хотел бы остаться в городе, чтобы продолжить карьеру в "Зените". На данный момент идут разговоры о том, что клуб может приобрести венесуэльца, поскольку тот провел пять матчей в составе петербургской команды.
Ранее трене зенитовцев Сергей Семак прокомментировал выход в четвертьфинал Олимп-Кубка России.
Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте
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