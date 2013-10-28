В Минфине США рассказали, что данная мера применяется очень редко.

Джанет Йеллен: США было нелегко принять решение об ограничениях против ЦБ России. Соответствующее заявление глава американского Министерства по финансам сделала на встрече с исполнительными директорами на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal. Эксперт оценила воздействие введенных западных ограничений из-за конфликта, происходящего на Украине. По мнению Йеллен, рестрикции против РФ оказали влияние на российские перспективы, в том числе и в долгосрочном периоде.

Мы крайне редко - я думаю, только в случае с Ираном и КНДР - вводили санкции в отношении центральных банков других стран, и решение принять такой шаг в отношении России было не из легких. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Джанет Йеллен затронула вопрос планируемого энергетического эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. Сейчас Вашингтон намерен сотрудничать со странами региона ради того, чтобы не допустить значительного роста цен на нефть.

Минфин США ожидает от стран отказа от нейтральной позиции по спецоперации РФ.

Фото и видео: YouTube / The Wall Street Journal

