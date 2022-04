Минфин США ожидает от стран отказа от нейтральной позиции по спецоперации РФ

Джанет Йеллен считает, что эти государства нарушают Устав ООН.

США заявили, что ожидают от других стран отказа от нейтральной позиции по отношении к специальной военной операции РФ на территории Украины. Соответствующей позицией с журналистами во время регулярного брифинга поделилась руководитель министерства по финансам Джанет Йеллен. Она призвала третьи государства осудить действи Москвы, а также присоединиться и соблюдать западное санкционное давление.

Есть ряд стран, которые не выступили против действий России, как предполагалось. Ожидаем от всех стран, которые являются частью мировой экономики и руководящих институтов…действительно призываем их осудить действия России. Джанет Йеллен, глава Минфина США

По мнению чиновницы, для глобальной системы появился один сигнал о том, что те страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям, нарушают Устав ООН. Йеллен призвала их не обходить санкции и не оказывать активную поддержку российской стороне.

В G20 нет достаточной поддержки для исключения России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury