Джанет Йеллен считает, что план не может быть реализован из-за позиции членов форума.

В G20 нет достаточной поддержки для исключения России. Таким мнением с журналистами в рамках собственной пресс-конференции в Министерстве по финансам США поделилась глава ведомства Джанет Йеллен. Она признала тот факт, что вопрос об отказе международного сообщества в Большой двадцатке принимать Россию нем находит поддержки большинства государств-членов форума. В связи с этим исключение страны не может быть реализовано на практике.

Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Минфин США заявил о желании добиться присоединения всех стран к санкциям против РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury