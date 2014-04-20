В G20 нет достаточной поддержки для исключения России. Таким мнением с журналистами в рамках собственной пресс-конференции в Министерстве по финансам США поделилась глава ведомства Джанет Йеллен. Она признала тот факт, что вопрос об отказе международного сообщества в Большой двадцатке принимать Россию нем находит поддержки большинства государств-членов форума. В связи с этим исключение страны не может быть реализовано на практике.
Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия.
Джанет Йеллен, глава Минфина США
Минфин США заявил о желании добиться присоединения всех стран к санкциям против РФ.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury
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