Известный американский центр медицинских исследований Джонса Хопкинса сократит 2000 рабочих мест

В научном учреждении пожаловались на сокращение финансирования по программам USAID.

Престижный американский университет Джонса Хопкинса заявил, что уволит более 2000 сотрудников по всему миру в связи с масштабным сокращением администрацией Трампа средств, выделяемых на иностранную помощь. Университет расположен в Балтиморе, крупнейшем городе штата Мэриленд, в часе езды к северу от столицы США, но сокращает по меньшей мере 1975 рабочих мест в проектах в 44 странах и 247 рабочих мест в США. Новый президент США Дональд Трамп и его старший советник, миллиардер и технологический магнат Илон Маск, начали кампанию по сокращению федеральных расходов, в частности, на федерального поддержку Агентства США по международному развитию (USAID) в сфере иностранной помощи, исследований и разработок.

Это тяжёлый день для всего нашего сообщества. Прекращение финансирования USAID на сумму более 800 миллионов долларов вынуждает нас сворачивать важнейшие работы. сообщение научного учреждения

Напомним, что Университет Джонса Хопкинса представляет из себя одно из учреждений, наиболее сильно пострадавших от этих радикальных сокращений. В начале марта 2025 года его президент Рональд Дэниелс в обращении к студентам и преподавателям объяснил, что федеральные поступления составили почти половину денежных средств, полученных в прошлом году. Ссылаясь на "исторические связи" между "первым американским исследовательским университетом" и правительством, он предупредил, что студенты, исследователи и преподаватели столкнутся с ущербом, нанесённым программам, направленным на улучшение здравоохранения, гигиены и медицины во всём мире.

В четверг, 13 марта, было объявлено, что сокращения затронули медицинскую школу и школу общественного здравоохранения университета, а также Jhpiego — глобальную некоммерческую организацию, основанную более 50 лет назад и работающую над улучшением здравоохранения в странах по всему миру.

Университет Джонса Хопкинса безмерно гордится работой, проделанной нашими коллегами из Jhpiego, Школы общественного здравоохранения Блумберга и Медицинской школы по уходу за матерями и младенцами, борьбе с болезнями, обеспечению чистой питьевой водой и реализации множества других важнейших проектов по спасению жизней по всему миру. сообщение научного учреждения

По данным от иностранного издания The New York Times, университет ежегодно получает порядка одного миллиарда долларов финансирования от Национальных институтов здравоохранения (NIH) и в настоящее время проводит 600 клинических испытаний. Авторы статьи добавили, что Хопкинс является одним из истцов в федеральном иске, оспаривающем такие сокращения.

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© 2025 AFP

Фото: Johns Hopkins University