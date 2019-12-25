США официально закрывают 83 процента программ USAID

Марко Рубио рассказал о будущем USAID в США.

Вашингтонская администрация после шести недель пересмотра документов официально закрывают 83 процента программ американского Агентства по международному развитию (USAID), так как на них власти из Белого дома тратили десятки миллиардов долларов. Государственный секретарь Марко Рубио в собственном аккаунте в социальных сетях отметил, что при этом цели программ не отвечали национальным интересам США. Теперь у USAID осталось порядка тысячи государственных программ, которые будут осуществляться под ведением внешнеполитического ведомства "более эффективно".

После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединенных Штатов. Марко Рубио, госсектерарь США

Напомним что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Бизнесмен еще второго февраля 2025 года назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть".

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Фото: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской ) / Marco Rubio