В СФ РФ оценили свою работу по недопущению влияния USAID в стране.

Российский парламент отработал грамотное законодательство, которое позволило предотвратить на территории нашей страны действия тех структур, которые получали помощь от американского агентства по международному развитию (USAID) и подобных ей организаций. Соответствующее заявление журналистам сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью для издания Sputnik. Интервью сенатор дала генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии, которая открылась 19 февраля на территории Эфиопии.

Мы, Федеральное собрание, отработали очень грамотное законодательство... Мы не запретили, мы просто вывели их на чистую воду - от кого получаете, сколько получаете и на какие цели. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Валентина Матвиенко добавила, что после активных мер по защите государства и населения от внешнего вмешательства количество подобных USIAD структур резко сократилось.

Матвиенко: Россия и Эфиопия заинтересованы в активном развитии межпарламентского взаимодействия.

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