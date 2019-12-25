СМИ: Израильскую РЛС успешно испытали на российском истребителе-невидимке Су-57

Компания IAI выведет пассивную РЛС нового поколения на мировой рынок.

Израильскую РЛС успешно испытали на российском истребителе-невидимке Су-57. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". В СМИ уточнили, что Иерусалим мог получить важные секретные сведения о технических характеристиках российских боевых самолетов, когда те присутствовали в Сирии. К такому предположению специалисты пришли из-за анонса израильской прессы о создании пассивного радара. Перед тем, как пойти в серийное производство, он должен был подтвердить свою эффективность. Компания IAI отметила, что устройство успешно проявило себя против целей ПВО.

Информация о новом поколении пассивных радаров была опубликована израильской компанией IAI Group в своем пресс-релизе. Принцип обнаружения основан на отражении радиоволн от гражданских радиовещательных вышек в аналоговом и цифровом диапазонах публикация DatViet

Напомним, что в Сирии самыми перспективными самолетами остаются российские Су-35. Они базируются на базе "Хмеймим". Истребители не имеют технологии малой радиолокационной заметности.

Пассивная РЛС Израиля нового поколения в ближайшее время окажется на мировом рынке. Ее прямыми конкурентами станет украинская "Кольчуга-М" и чешская "Вера-НГ".

Российские РЛС за неделю сопроводили 26 самолетов и три беспилотника у границ РФ.

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