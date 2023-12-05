Израиль заявил, что установил возможное местоположение пленных ХАМАС

Джонатан Конрикус не привел подробности.

Израиль обладает информацией о возможном местоположении людей, оставшихся в плену палестинского радикального движения ХАМАС, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. Запись с брифинга опубликована пресс-службой армии еврейского государства в социальной сети X. Чиновник отметил, что для израильской разведки это самый главный приоритет, и добавил, что не может разглашать подробности.

Короткий ответ: да, есть. Джонатан Конрикус, пресс-секретарь ЦАХАЛ

Ранее информационное агентство Блумберг со ссылкой на собственные источники рассказало о том, том, что израильские службы безопасности привлекают компании, занимающиеся разработкой шпионского программного обеспечения, к работе по выявлению и отслеживанию следов местонахождения заложников на территории палестинского анклава. В частности, этой задачей занимается и производитель скандальной программы Pegasus.

США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа.

Фото и видео: X / Israel Defense Forcesри