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Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник "Офек-16"

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Аппарат выведен на орбиту утром 6 июля.

Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник нового поколения "Офек-16". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Аппарат выведен на орбиту с космодрома в центре государства при помощи пусковой установки "Шавит".

Сегодня в 4.00 минобороны Израиля и израильский авиапромышленный концерн IAI успешно запустили в космос разведывательный спутник "Офек-16".

пресс-служба Минобороны Израиля

Военные специалисты наблюдали за запуском спутника с базы "Пальмахим". Ученые рассказали, что "Офек-16" будет работать  вместе с другими космическими спутниками, которые Израиль направил на орбиту ранее. Глава Минобороны страны назвал данный запуск "выдающимся достижением оборонной промышленности".

Напомним, что Израиль является одним из 13 государств, способных запускать спутники в космос. 

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Видео: Youtube/איציק בן ישראל

Теги: израиль, космос, офек-16, спутник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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