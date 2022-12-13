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Израиль рассматривает возможность поставить Украине ПРО "Железный купол"

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Биньямин Нетаньяху рассказал о военной помощи ВСУ со стороны США.

Израиль рассматривает возможность поставить Украине противоракетную систему "Железный купол". Соответствующее заявление в эфире американского телеканала CNN сделал местный премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По словам главы правительства еврейского государства, Вашингтон уже направил киевскому режиму большую часть боеприпасов, необходимых для участия в вооруженном конфликте в регионе. Политик заявил, что речь идет о "решении Америки".

Я определенно это рассматриваю....

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что в среду 1 февраля израильский премьер также выразил свою готовность в вопросе того, чтобы быть посредником на переговорах России и Украины в том случае, если обе страны, а также власти СШАпопросят об этом.

Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку.

Фото и видео: YouTube / CNN

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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