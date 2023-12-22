Филипп Лаззарини прокомментировал устные обвинения Израиля к БАПОР.

Власти еврейского государства не предоставили Всемирной организации доказательств того, что кто-либо из сотрудников Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа причастен к действиям радикального палестинского движения ХАМАС, включая атаку, произошедшую 7 октября 2023 года. Соответствующее заявление сделал в рамках брифинга с журналистами а штаб-квартире ООН в Нью-Йорке генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини. Иностранец заметил, что все обвинения со стороны Израиля были оглашены только в устной форме.

Единственное, что довели до моего сведения, - это обвинения, - сказал он. - Не было доведено никаких обоснований или доказательств <...>. Тем не менее ввиду тяжести обвинений я принял оперативные меры. Филипп Лаззарини, эксперт

Напомним, что 4 марта российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя призвал коллег пересмотреть решение об увольнении сотрудников БАПОР лишь на основании утверждений Израиля. Дипломат добавил, что все обвинения в адрес 12 представителей агентства не могут использоваться для "огульного очернения всей ооновской структуры".

Председатель СБ ООН не исключил проведения заседаний по Украине в марте.

Фото и видео: YouTube / Global News