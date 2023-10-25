Израиль намерен сражаться в Газе "до полной победы"

Биньямин Нетаньяху рассказал о целях в противостоянии с ХАМАС.

Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа "до полной победы" над правящим там радикальным движением ХАМАС. Соответствующее заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке. Ближневосточный политик указал коллегам на мероприятии о том, что боевики из движения ХАМАС должны покинуть территорию палестинского анклава. Если этого не произойдет, то радикалы успеют перевооружиться для новой атаки на Израиль. Биньямин Нетаньяху проинформировал, что его военнослужащие ликвидировали в секторе Газа 23 из 24 батальонов ХАМАС, а также убили или пленили половину из порядка 40 тысяч местных боевиков, разрушили около 90 процентов запасов ракет этого движения.

Мы побеждаем. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Нетаньяху предупредил об ударах по "Хезболлах" до безопасности севера Израиля.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций