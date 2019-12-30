Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении

Его подготавливали с 2016 года.

Израиль и РФ подписали долгожданный договор об усыновлении. Об этом заявил министр экологии Зеев Элькин на встрече сопредседателей межправкомиссии. Спикер поделился информацией с "РИА Новостями" в интервью. Специалист напомнил, что стороны вели об этом переговоры с 2016 года. Он являлся сопредседателем МПК со стороны Израиля.

Очень много лет над ним работали, это историческое событие прокомментировал эксперт

Россию в соглашении представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талибов. В мероприятии принимали участие заместители министров и представители профильных организаций. Благодаря документы иностранцы смогут получить право усыновлять детей из России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербург хотят привлечь инвестиции из Израиля.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

