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В Петербург хотят привлечь инвестиции из Израиля
Сегодня, 18:55
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В Петербург хотят привлечь инвестиции из Израиля

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Александр Беглов провел встречу с бизнес-сообществом Израиля.

Петербург заинтересован в привлечении израильских инвестиций. Об этом заявил Александр Беглов после деловой встречи в Иерусалиме. 

В перспективе градоначальник хотел бы создать совместные предприятия, а также заниматься научными исследованиями для эффективного производства и новых высокотехнологичных рабочих мест. 

На данный момент Петербург сотрудничает с Израилем в cфере IT-технологий, медицине, фармацевтике, строительстве, управлении городским транспортом.

Напомним, градоначальник приехал 22 января с визитом в Израиль, где встретился с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами Великой Отечественной войны. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: израиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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