В Петербург хотят привлечь инвестиции из Израиля

Александр Беглов провел встречу с бизнес-сообществом Израиля.

Петербург заинтересован в привлечении израильских инвестиций. Об этом заявил Александр Беглов после деловой встречи в Иерусалиме.

В перспективе градоначальник хотел бы создать совместные предприятия, а также заниматься научными исследованиями для эффективного производства и новых высокотехнологичных рабочих мест.

На данный момент Петербург сотрудничает с Израилем в cфере IT-технологий, медицине, фармацевтике, строительстве, управлении городским транспортом.

Напомним, градоначальник приехал 22 января с визитом в Израиль, где встретился с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами Великой Отечественной войны.

Фото: gov.spb.ru