Изнасиловавшие мужчину волонтеры заключены под стражу в Петербурге

Разнорабочего избили, изнасиловали, в том числе дубинкой, и заперли в комнате.

В четверг, 26 ноября, Красносельский районный суд избрал меру пресечения в отношении Андрея Довгаля, Александра Лубкина и Павла Чауса. Мужчин обвиняют в побоях, насилии и лишении свободы разнорабочего общественной организации "Линия жизни". Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что подозреваемые заранее договорились запереть 41-летнего рабочего в частном доме на улице Карла Маркса, арендуемом общественной организацией. Инцидент произошел не позднее 24 ноября текущего года. В неустановленное время рабочий пришел к нанимателям за зарплатой. Вместо того чтобы выдать деньги, троица силой отобрала у потерпевшего паспорт, мобильный телефон и сильно избила его дубинкой по лицу и голове. Рабочего удерживали и вставляли дубинку ему в задний проход, а после по очереди совершили насильственные действия сексуального характера. Затем жертву заперли в комнате на первом этаже и удерживали там до 24 ноября.

В полицию обратился брат потерпевшего. Всех троих задержали на месте преступления. Одним из подозреваемых оказался волонтер ООО, занимающейся реабилитацией людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Рабочего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На суде Лубкин и Чаус не возражали, а Довгаль возражал против ареста. Мужчины пробудут под стражей до 24 января 2021 года.

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Фото: Piter.TV