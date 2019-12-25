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В отношении мужчины, который изнасиловал девочку-подростка на Ленинском, возбудили дело
Сегодня, 8:41
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В отношении мужчины, который изнасиловал девочку-подростка на Ленинском, возбудили дело

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Известно, что преступник неоднократно судим.

В четверг, 30 ноября, было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ленобласти, который ранее был задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сало известно Piter.TV.

Напомним, что, по данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратилась женщина 1991 года рождения, заявив, что в период с 08:00 до 09:00 её 15-летнюю дочь изнасиловали в парадной жилого дома 125 по Ленинскому проспекту.  Через несколько минут после поступления информации правоохранителями по "горячим следам" был задержан подозреваемый.

Известно, что мужчина неоднократно судим.

Ранее мы сообщили о том, что в Сертолово девушка с инвалидностью стала жертвой изнасилования.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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