В Сертолово девушка с инвалидностью стала жертвой изнасилования

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 22 ноября, в полицию обратился 48-летний житель Сертолово с заявлением о том, что летом 2023 года неизвестный ему мужчина по имени "Давид", находясь в неустановленной квартире дома по Центральной улице, изнасиловал его 26-летнюю дочь. Как стало известно, Piter.TV, у девушки имеется инвалидность второй группы, поставлен диагноз "отставание в развитии".

В совершении данного преступления установлена причастность 32-летнего мужчины, зарегистрированного с Краснодарском крае.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мать подозревает подростка в совращении его младшей сестры в Ленобласти.

Фото: Piter.TV