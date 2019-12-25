В Петербурге полицейские за несколько минут задержали предполагаемого насильника

Он напал на 15-летнюю школьницу.

В Петербурге полицейским потребовалось всего несколько минут, чтобы задержать предполагаемого насильника, который напал на несовершеннолетнюю. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня, 30 ноября, около десяти утра поступил звонок от петербурженки, проживающей в доме на бульваре Новаторов. Она сообщила, что её 15-летнюю дочь изнасиловали в парадной жилого дома 125 по Ленинскому проспекту. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции.

Оперативники выяснили, что девочка по пути в школу зашла за одноклассницей, проживающей в доме на Ленинском проспекте. Одна из школьниц вышла на улицу, а вторая немного задержалась в подъезде. В этот момент к девочке подошел мужчина и, применив силу, совершил в отношении неё насильственные действия, после чего убежал. По характерным приметам полицейские в считанные минуты поймали злоумышленника недалеко от места преступления.

Неоднократно судимый 40-летний житель Тихвина Ленинградской области был доставлен в отдел полиции, откуда после установления личности передан полицейскими в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее 16-летний мигрант приставал к 8-летней петербурженке.

Фото: Piter.tv