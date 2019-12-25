Американский ученый сократил возможный срок формирования внутреннего ядра планеты.

Изменен возраст внутреннего ядра Земли. Профессор Техасского университета в Остине Цзнюньфу Линь вместе с коллегами в ходе лабораторного эксперимента. уточнил приблизительный возраст ядра планеты. Исследователи изучили тепло- и электропроводящие свойства железа при температуре в 3000 кельвинов и давлении до 170 ГПа. Результаты работы опубликованы в издании Physical Review Letters.

Напомним, что железо-никелевое ядро нашей планеты разделяется на внутреннее твердое и внешнее жидкое. Процесс переноса тепла к поверхности заставляет жидкое ядро перемешиваться. Его движения создают магнитное поле, обеспечивающее безопасность планеты от потоков космических частиц.

Напомним, что "геомагнитное динамо" не действовало на молодой планете. Внутреннее ядер сформировалось позже самой Земли. Ученые полагают, что это произошло от 500 млн до 4 млрд лет назад. Цзнюньфу Линь смог сократить данный период до 1-1,3 млрд лет.

Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока.