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Избыточный вес помог в лечении немелкоклеточного рака легких
Сегодня, 10:10
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lesjasap

Избыточный вес помог в лечении немелкоклеточного рака легких

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Ученые обнаружили парадокс, связанный с антираковой терапией.

Избыточный вес помог в лечении немелкоклеточного рака легких. Ученые из Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес может помочь в некоторых случаях. Результаты работы опубликованы в пресс-релизе на портале EurekAlert!

Высокий индекс массы тела обладает лучшей чувствительностью к терапии. У больных, принимающих ингибитор иммунных контрольных точек, значительно снижалась смертность. Благодаря избыточному весу эффективнее усваивается препарат атезолизумаба. Его применяют при лечении немелкоклеточного рака легких. 

Заявление научных деятелей контрастирует с фактом, что лишний вес повышает угрозу возникновения опухолей, особенно - злокачественных образований. Теперь ученые намерены провести испытания, которые смогут раскрыть механизм действия, основанный на парадоксальной реакции организма на противораковую терапию.

Ранее учёные из Петербурга придумали новый способ борьбы с раком.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: здоровье, избыточный вес, масса тела, онкология, рак легких
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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