Опухоль на чипе. Учёные из Петербурга придумали новый способ борьбы с раком

Предполагается, что учёные будут реже ошибаться и быстрее находить опухоль у пациентов.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что учёные из Петербурга придумали новый способ борьбы с раком. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что врачи использовали нанотехнологии и разработки клеточной медицины. Предполагается, что учёные будут реже ошибаться и быстрее находить опухоль у пациентов.

"В частности, она очень перспективна в лечении глиобластомы. Это на сегодня один из серьёзных типов рака головного мозга и такая технология, возможно, поможет излечить такие серьёзные заболевания", — отмечает эксперт.

В ближайшее время учёные проведут испытания нового типа лекарств на лабораторных животных.

Ранее мы сообщали о том, что врачи из Петербурга уверены, что рак легких можно выявить с помощью стула.

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