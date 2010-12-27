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Опухоль на чипе. Учёные из Петербурга придумали новый способ борьбы с раком
Сегодня, 12:46
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IRINA_CHALKINA

Опухоль на чипе. Учёные из Петербурга придумали новый способ борьбы с раком

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Предполагается, что учёные будут реже ошибаться и быстрее находить опухоль у пациентов.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что учёные из Петербурга придумали новый способ борьбы с раком. Об этом сообщает 78.ru.

Отмечается, что врачи использовали нанотехнологии и  разработки клеточной медицины. Предполагается, что учёные будут реже ошибаться и быстрее находить опухоль у пациентов.

"В частности, она очень перспективна в лечении глиобластомы. Это на сегодня один из серьёзных типов рака головного мозга и такая технология, возможно, поможет излечить такие серьёзные заболевания",

— отмечает эксперт.

В ближайшее время учёные проведут испытания нового типа лекарств на лабораторных животных. 

Ранее мы сообщали о том, что врачи из Петербурга уверены, что рак легких можно выявить с помощью стула.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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