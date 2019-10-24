Избирком Петербурга восстановил права кандидатов на выборах в МО "Новоизмайловское"

Другие шесть депутатов должны будут освободить свои места.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании проголосовала за регистрацию депутатами муниципального совета МО "Новоизмайловское" шестерых кандидатов. Такое решение Горизбирком принял на заседании, которое прошло 13 августа.

Депутатами станут два представителя фракции КПРФ и четыре самовыдвиженца. Дело в том, что они должны были занять свои места еще в сентябре. В связи с этим петербуржцы обратились в Горизбирком и Центризбирком. В ИКМО не пересмотрели итоги выборов даже после соответствующего решения суда.

В начале июня суд Петербурга расформировал ИКМО МО "Новоизмайловское". Теперь своих мест лишатся два самовыдвиженца и четверо представителей партии "Единая Россия".

Напомним, выборы в муниципальные депутаты прошли 8 сентября 2019-го года.

Фото: Piter.TV