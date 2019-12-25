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Суд Петербурга расформировал ИКМО МО "Новоизмайловское"
Сегодня, 16:43
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Суд Петербурга расформировал ИКМО МО "Новоизмайловское"

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В качестве истца выступил городской избирком.

Петербургский городской суд расформировал ИКМО муниципального округа "Новоизмайловское". Суд удовлетворил иск Горизбиркома. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ИКМО должны были пересмотреть итоги выборов, однако этого не произошло. Лишиться мандатов должны были два самовыдвиженца и четверо представителей партии "Единая Россия", а справедливо занять их места – два представителя КПРФ и четыре самовыдвиженца. После этого депутаты обратились в Горизбирком и Центризбирком. 

Напомним, голосование в муниципальные депутаты Петербурга прошло 8 сентября 2019.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга.

Фото: Piter.TV 

Теги: икмо новоизмайловское, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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