Суд Петербурга расформировал ИКМО МО "Новоизмайловское"

В качестве истца выступил городской избирком.

Петербургский городской суд расформировал ИКМО муниципального округа "Новоизмайловское". Суд удовлетворил иск Горизбиркома. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ИКМО должны были пересмотреть итоги выборов, однако этого не произошло. Лишиться мандатов должны были два самовыдвиженца и четверо представителей партии "Единая Россия", а справедливо занять их места – два представителя КПРФ и четыре самовыдвиженца. После этого депутаты обратились в Горизбирком и Центризбирком.

Напомним, голосование в муниципальные депутаты Петербурга прошло 8 сентября 2019.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга.

Фото: Piter.TV