Суд Петербурга расформировал ИКМО МО "Новоизмайловское"

Петербургский городской суд расформировал ИКМО муниципального округа "Новоизмайловское". Суд удовлетворил иск Горизбиркома. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В ИКМО должны были пересмотреть итоги выборов, однако этого не произошло. Лишиться мандатов должны были два самовыдвиженца и четверо представителей партии "Единая Россия", а справедливо занять их места – два представителя КПРФ и четыре самовыдвиженца. После этого депутаты обратились в Горизбирком и Центризбирком.
Напомним, голосование в муниципальные депутаты Петербурга прошло 8 сентября 2019.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Петербурга.
Фото: Piter.TV
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