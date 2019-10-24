Горизбирком решил расформировать ИКМО "Новоизмайловское"

В ИКМО не выполнили решение суда.

В городской избирательной комиссии Петербурга хотят расформировать ИКМО "Новоизмайловское". Об этом сообщил "Коммерсант" по итогам заседания Горизбиркома 25 мая.

Дело в том, что в ИКМО не исполнили решение суда. Там должны были пересмотреть итоги выборов, однако этого не произошло. Лишиться мандатов должны были два самовыдвиженца и четверо представителей партии "Единая Россия", а справедливо занять их места – два представителя КПРФ и четыре самовыдвиженца. После этого депутаты обратились в Горизбирком и Центризбирком.

Напомним, муниципальные выборы в Петербурге прошли 8 сентября 2019. Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Северной столицы за многочисленные нарушения.