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Избирком Петербурга просит проверить жалобы на нарушения прав участников голосования
Сегодня, 17:12
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nadezhda_sib

Избирком Петербурга просит проверить жалобы на нарушения прав участников голосования

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Ранее поступала информация о том, что петербуржцев принуждают к голосованию по поправкам в Конституцию.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия объяснила Смольному, что информирование о голосовании — не значит принуждение к нему. Об этом сообщила пресс-служба аппарата избиркома. 

Просьба касается комитета территориального развития города. Чиновников просят проверить сообщения о принуждении к голосованию в органах исполнительной власти, на уровне местного самоуправления, а также на предприятиях и организациях. 

В Горизибркоме отметили, что организационные меры должны защитить людей от заражения коронавирусом и не допустить скопления людей. 

Ранее сообщалось, что ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции, в том числе в Петербурге.  

Также сегодня стало известно, что Смольный готовится мобилизовать 500 тысяч петербуржцев для досрочного голосования по Конституции. 

Фото: pixabay.com 

Теги: голосование, поправки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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