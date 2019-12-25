Избирком Петербурга просит проверить жалобы на нарушения прав участников голосования

Ранее поступала информация о том, что петербуржцев принуждают к голосованию по поправкам в Конституцию.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия объяснила Смольному, что информирование о голосовании — не значит принуждение к нему. Об этом сообщила пресс-служба аппарата избиркома.

Просьба касается комитета территориального развития города. Чиновников просят проверить сообщения о принуждении к голосованию в органах исполнительной власти, на уровне местного самоуправления, а также на предприятиях и организациях.

В Горизибркоме отметили, что организационные меры должны защитить людей от заражения коронавирусом и не допустить скопления людей.

Ранее сообщалось, что ЦИК зафиксировал 17 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции, в том числе в Петербурге.

Также сегодня стало известно, что Смольный готовится мобилизовать 500 тысяч петербуржцев для досрочного голосования по Конституции.

Фото: pixabay.com