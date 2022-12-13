Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии после избиения в Тосно

Оппонент пострадавшего нанёс ему не менее 5-ти ударов руками и ногами.

В ночь на понедельник, 23 января, в экстренные службы поступило сообщение об избиении мужчины в одном из домов по шоссе Барыбина (город Тосно). Об этом стало известно Piter.TV

Как было установлено, примерно в 00:15 в подъезде дома между 37-летним пострадавшим и 18-летним юношей произошел словесный конфликт. В результате молодой человек нанес не менее 5 ударов руками и ногами по телу мужчины. Пострадавший был госпитализирован с тупой травмой грудной клетки, переломом правых ребер и правосторонним пневматороксом в тяжелом состоянии.

Подозреваемого в избиении задержали наутро по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на крыльце больницы в Колпино молодой мужчина проломил голову женщине.

Фото: Pxhere